دولة أوروبية تتعرض لموجة ثالثة من كورونا

وقال عضو اللجنة البروفيسور آدم فين حسب صحيفة "الغارديان" البريطانية إن "الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا مستمرة وتتفاقم، وربما يمكننا أن نكون متفائلين بعض الشيء بأنها لن تحتدم بشكل أسرع لكنها مع ذلك تتصاعد لذا فإن هذه الموجة الثالثة جارية بالتأكيد".وطالب كبار السن بشكل خاص بتلقي الجرعة الثانية من اللقاح؛ نظرا لسرعة انتشار "دلتا".وأضاف أن اللجنة المشتركة للتلقيح والمناعة تدرس حاليا هل سيتم تلقيح الأطفال ضد فيروس كورونا أم لا، فيما من الواضح الآن أنه يجب تلقيح الشباب أولا.يأتي ذلك بعد أن أبلغت هيئة الصحة العامة في إنجلترا عن ارتفاع بنسبة 79% في عدد حالات "دلتا" التي تم تحديدها لأول مرة في الهند.