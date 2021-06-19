دولة خليجية تعلق دخول المسافرين القادمين من ثلاث دول

ويشمل قرار الإمارات، المسافرين القادمين من الدول الثلاث على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، ويبدأ تطبيقه الاثنين الموافق 21 يونيو 2021 الساعة 23:59، باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول.كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في هذه الدول خلال فترة 14 يوما قبل القدوم إلى الإمارات، مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى الدول الثلاث على الرحلات.