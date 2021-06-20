البرازيل تتخطى حاجز نصف مليون وفاة بكورونا

أضحت البرازيل، ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة تتخطى عتبة خمسمئة ألف وفاة بكوفيد-19، وهي تسجل في الآونة الأخيرة ارتفاعاً في عدد الوفيات اليومية، ما يؤكد أن موجة ثالثة من الفيروس باتت وشيكة.

واستناداً إلى أحدث تقارير وزارة الصحة، سجلت البلاد 500,800 وفاة، بينها 2301 خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، وهي أرقام يعتبر كثير من علماء الأوبئة أنها أقل من العدد الفعلي.

وخلال هذا الأسبوع، ارتفع المتوسط الأسبوعي للوفيات اليومية إلى أكثر من 2000، للمرة الأولى منذ 10 أيار/مايو.

كما أحصت البلاد البالغ عدد سكانها 212 مليون نسمة، 82288 إصابة جديدة يوم السبت وحده، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 17,883,750.

وقالت إيتيل ماسييل، عالمة الأوبئة في جامعة إسبيريتو سانتو، لوكالة فرانس برس، إن ”الموجة الثالثة في طور الوصول، لكن التطعيم الذي يمكن أن يحدث فارقاً، لا يزال بطيئاً جداً، ولا يبدو أن السلطات تريد اتخاذ إجراءات جديدة“.

في المدن البرازيلية الكبرى، يبدو أن الحياة عادت إلى طبيعتها تقريباً، إذ فتحت المطاعم والحانات والمتاجر أبوابها ويجول أشخاص كثر في الشوارع بلا كمامات.

ورغم ذلك، يبقى الوضع الصحي حرجاً في 19 من أصل الولايات البرازيلية الـ27، مع إشغال أكثر مِن 80% من أسرّة العناية المركزة، بينما تصل النسبة إلى 90% في ثماني ولايات.

وقال ألكسندر دا سيلفا، المتخصص في الصحة العامة والأستاذ في جامعة ساو باولو ”لدينا انطباع بأننا لم نخرج أبدا من الموجة الأولى. يبدو أن الوباء في البرازيل يتصرف مثل عداء ماراثون“.