رقص جريء لفتيات رفقة مجموعة من الشباب في مصر.. والاهالي تطالب بتدخل سريع (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو، عبر "فيس بوك" كان انتشر خلال الساعات الماضية على موقع الفيديوهات الشهير "تيك توك"، ظهرت خلاله العديد من الفتيات المصريات، وهن يقدمن وصلات رقص بشكل جريء رفقة مجموعة من الشباب، خلال افتتاح أحد المحال، على أنغام أغانى المهرجانات.

وأظهر المقطع الفتيات وهن يرقصن بطريقة تشبه طريقة مطربي المهرجانات الشعبية، ما دفع العديد لانتقادهن.

وعبر العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم، مدونين: "دي لو لابسة بدلة رقص وبترقص بلدي أكرم لها.. ايه الأرف ده"، "هي نفسها تكون رقاصة بس خايفة يتقال عليها رقاصة"، "أنا على أيامي زمان كان افتتاح المحلات بيعلقوله كهارب وبلالين كبيرة بتتنفخ".

"أمهات مصر" يطالبن بغلق برامج التيك توك: تفسد الأخلاق



وكانت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، طالبت الجهات المسئولة بغلق برنامج "تيك توك"، نظرا لما كان له من تأثير سلبي على أخلاق الفتيات والشباب داخل المجتمع المصري.

وأضافت "عبير" في بيان لها، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا كبيرا وواسعا لفيديوهات التيك توك لبعض الفتيات غير إخلاقية وتثير الشباب وعرضت أصاحبها للحبس، وبما أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت في كل منزل وهو ما جعل هذه الفديوهات تنتشر بشكل كبير.

وناشدت عضو المجلس القومي للمرأة، أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم بشكل مستمر ومعرفة أدق تفاصيلهم والتطبيقات الموجودة على هواتفهم من أجل توعيتهم وحمايتهم من خطورة هذه التطبيقات، ومن ناحية أخرى ناشدت الجهات المسئولة بغلق هذه التطبيقات لحماية الشباب والمجتمع من خطورتها .