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"لا مفر منها".. تحذيرات من موجة ثالة لكورونا في هذه الدولة

دوليات

2021-06-20 | 11:39
"لا مفر منها".. تحذيرات من موجة ثالة لكورونا في هذه الدولة
290 مشاهدة

حذر مدير المعهد الهندي للعلوم الطبية رانديب غوليريا، اليوم الاحد من أن الموجة الثالثة من جائحة كورونا في البلاد لا مفر منها، وقد تصيب الهند خلال أسابيع معدودة.

وقال غوليريا في تصريحات أدلى بها لقناة "NDTV" التلفزيونية الهندية: "الموجة الثالثة لا مفر منها وقد تصيب البلاد خلال الأسابيع الستة أو السبعة القادمة أو في وقت لاحق لذلك"، مشيرا إلى أن "الوضع سيتوقف على مدى التزام المواطنين بالقيود المفروضة بسبب الجائحة".

وذكر مدير المعهد أنه "بعد أن شرعت سلطات بعض الولايات في رفع هذه القيود، ترك المواطنون فيها ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، مضيفا: "يبدو أننا لم نستخلص الدروس مما حدث بين الموجتين الأولى والثانية".

وأكد غوليريا أن "السلالة الجديدة "الهندية" (أو سلالة "الدلتا" وفقا لتصنيف منظمة الصحة الدولية) تفوق النسخة الأولية من فيروس كورونا المستجد من حيث شراستها وسرعة انتشارها".

وبدأت الموجة الثانية من جائحة طورونا في الهند في شباط الماضي، مع تسجيل أكثر من 300 ألف إصابة جديدة يوميا خلال الفترة من 21 نيسان وحتى 17 ايار، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى ما لا يزيد عن 100 ألف حالة مسجلة على مدار الأسبوعين الأخيرين.

وتأتي الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بمرض "كوفيد-19"، إذ تجاوز العدد الإجمالي من الإصابات المسجلة منذ بدء الجائحة في الهند في اذار العام الماضي، 29,8 مليون حالة. وتعافى أكثر من 28,7 مليون شخص من المرض، فيما توفي أكثر من 386 ألف شخص، أما عدد متلقي العلاج من "كوفيد-19" في البلاد فيبلغ 729 ألفا.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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