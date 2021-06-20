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للمرة الأولى بعد الجائحة.. دولة أوروبية تسمح بإقامة حفلات الزفاف

دوليات

2021-06-20 | 11:44
للمرة الأولى بعد الجائحة.. دولة أوروبية تسمح بإقامة حفلات الزفاف
523 مشاهدة

أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، أنها ستسمح بإقامة حفلات الزفاف غير الدينية في الأماكن المفتوحة في انكلترا وويلز للمرة الأولى منذ تفشي كوفيد-19، ما يعيد الحياة الى هذا القطاع الذي تضرر بشدة.

وحتى الآن كانت بريطانيا تسمح فقط بحفلات الزفاف الخاصة ببعض المجموعات الدينية في الأماكن المفتوحة، في حين يتعين على الآخرين عقد القرآن على نطاق ضيق في غرفة وفي حضور عدد محدد.

وبموجب القواعد الجديدة سيكون بإمكان الاشخاص في انكلترا وويلز اعتبارا من بداية يوليو/تموز إقامة حفلات زفاف غير دينية ومراسم شراكة مدنية في الهواء الطلق أو "في مبنى مغطى جزئيا" في أماكن معتمدة مثل الفنادق، وفق وزارة العدل.

وهذه القواعد ستكون مؤقتة وتستمر حتى أبريل/نيسان من العام المقبل على الرغم من أن الحكومة قالت إنها ستجري مشاورات لاتخاذ قرار بجعلها دائمة.

ووصفت الحكومة الخطوة بأنها "تعزيز لقطاع حفلات الزفاف"، إذ توفر مزيدا من المرونة وتسمح بإقامة الحفلات في أماكن مفتوحة للمرة الأولى.

واشتكى منظمو حفلات الزفاف وأصحاب المرافق السياحية من أن القيود المفروضة على الاحتفالات خلال فترة الوباء جمدت أعمالهم.

وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي تزوج وأقام حفل زفاف في مايو/ ايار الماضي أن بشّر هذا الشهر المقدمين على الزواج بإلغاء الحد الأقصى البالغ 30 ضيفا في حفلات الزفاف، بحيث بات عدد الضيوف الآن يعتمد على مساحة المكان. ومع ذلك لا يزال الرقص ممنوعا في هذه الحفلات.
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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