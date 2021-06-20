حماس تقول "التحرير بات أقرب".. وإسرائيل تهدد: صبرنا نفذ!

وقال السنوار، في كلمة له، على هامش مؤتمر نظمته العشائر الفلسطينية في قطاع غزة دعما للمقاومة ونصرة للقدس، إن "التحرير بفعل المقاومة بات أقرب، والشعب صنع النصر بما تحمل من قهر وحصار واحتضان للمقاومة، مشددا على أن "معركة سيف القدس أحدثت تحولا استراتيجيا في الصراع مع الاحتلال".من جانبه، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، رسالة تهديد إلى حركة "حماس"، قائلا "صبرنا نفد".جاء ذلك خلال احتفالية لإحياء ذكرى القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية على قطاع غزة قبل 7 سنوات، بحسب قناة "كان" الرسمية.وقال بينيت، في أول احتفال رسمي يشارك فيه كرئيس للوزراء، "مرت سبع سنوات تقريبا والحرب من أجل وجودنا مستمرة".ووجه بينيت رسالة إلى حماس قائلا: "نفد صبرنا. سكان غلاف غزة (المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع) ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية. ومن يعيش في سديروت أو عسقلان أو كفار غزة أو عالوميم يحق له أن يعيش بسلام وأمن مثل جميع المواطنين".والشهر الماضي، اندلعت مواجهة عسكرية بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، أطلقت الفصائل خلالها نحو 4 آلاف صاروخ على المستوطنات المتاخمة للقطاع وأجزاء من جنوب ووسط إسرائيل، ما اسفر عن مقتل 14 شخصا، فيما قتلت غارات إسرائيلية مكثفة على القطاع 257 فلسطينا وأصابت الآلاف.