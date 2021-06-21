خسائر عنيفة تضرب الأسهم اليابانية في بورصة طوكيو

وشوهدت عمليات بيع مكثفة في جميع القطاعات تقريبًا، مع تداول 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو للأوراق المالية على انخفاض، بينما ارتفع سهم واحد فقط في مؤشر نيكاي القياسي.وتراجع مؤشر نيكي القياسي لأقل من 28 ألفًا للمرة الأولى منذ 20 مايو/ أيار بعد أن خسر 3.54 بالمئة إلى 27938.16 بحلول الساعة 0205 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 2.69 بالمئة إلى 1894.23، بحسب وكالة رويترز.وكانت مؤشرات وول ستريت الثلاثة الرئيسية قد انهت على انخفاض حاد يوم الجمعة، بعد أن فزع المستثمرون من تصريحات بولارد بشأن أسعار الفائدة المتشددة.