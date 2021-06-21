لأول مرة منذ 2017.. السعودية تعين سفيرا لها في قطر

وتأتي الخطوة في سياق المصالحة الخليجية التي اعتمدت في قمة العلا في السعودية وأنهت فصول أسوأ أزمة شهدتها دول مجلس التعاون الخليجي.وكشفت وكالة الأنباء القطرية، أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، استلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.وسبق أن عين الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفيراً مفوضاً فوق العادة للمملكة العربية السعودية لدى مملكة إسبانيا في 2012.كما شغل من قبل منصب مندوب دائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة السياحة العالمية في مدريد، وسفير مفوض فوق العادة غير مقيم للمملكة العربية السعودية لدى إمارة أندورا.وتشهد العلاقات القطرية السعودية تطوراً في الفترة الأخيرة مع إرساء المصالحة الخليجية في قمة العلا وتخللتها زيارات رفيعة لمسؤولي البلدين.