مطالبات دولية بتحرك منسق لمواجهة "أسوأ انتكاسة" لحقوق الإنسان في العالم

دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ميشيل باشليه الاثنين إلى "تحرّك منسّق" للمساعدة على التعافي من أسوأ تدهور حقوقي شهده العالم منذ عقود.

وقالت باشليه في مستهل انعقاد الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "من أجل التعافي من سلسلة الانتكاسات لحقوق الإنسان الأوسع والأشد في عصرنا، نحتاج إلى رؤية تغيّر مسار الحياة وتحرّك منسّق".

وفيما يتعلق بتيغراي، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها حيال تواصل ورود تقارير عن ”انتهاكات خطيرة“ في الإقليم الإثيوبي تمارسها أطراف النزاع كافة، بما في ذلك الانتهاكات المتواصلة للقوات الإريترية.

وقالت باشليه "أشعر بقلق عميق حيال تواصل ورود تقارير عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وانتهاكات ضد المدنيين تمارسها جميع أطراف النزاع“، مشيرة إلى وقوع ”إعدامات خارج نطاق القضاء، وعمليات توقيف تعسفي واعتقالات، وعنف جنسي ضد الأطفال وغيرهم من البالغين، وعمليات نزوح قسري".

أما بشأن روسيا، فأشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى "استيائها" من خطوات الكرملين الرامية إلى تقويض حق التعبير عن الآراء المعارضة والمشاركة في الانتخابات الروسية المقبلة.

وقالت باشليه "أشعر بالاستياء من الإجراءات الأخيرة التي تقوّض بدرجة إضافية حق الناس في التعبير عن وجهات نظر معارضة وقدرتهم على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في أيلول/سبتمبر"، داعية موسكو إلى المحافظة على الحقوق السياسية والمدنية والالتزام بالمعايير الدولية.

وفيما يتعلق بسجل الصين في مجال حقوق الإنسان، عبرت باشليه عن أملها في أن تتمكن أخيرا من زيارة إقليم شينجيانغ الصيني العام الجاري وبأن تعطى حق ”وصول بصورة مجدية“ وسط ”تقارير عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، في إشارة إلى الاضطهاد الذي تتعرض له أقلية الإيغور الصينية المسلمة.

كما أعربت عن قلقها حيال "التأثير المرعب" لقانون الأمن القومي الذي فرض في هونغ كونغ قبل عام.