الرئيس الروسي: خطر وباء كورونا لم ينحسر والوضع تفاقم في بعض المناطق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، إن خطر فيروس كورونا لم يتراجع والوضع الوبائي قد تفاقم في بعض مناطق البلاد.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع نواب مجلس الدوما، "لسوء الحظ، لم يتراجع خطر فيروس كورونا بعد، بل إن الوضع ساء في عدد من المناطق".

وسجلت روسيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة، ما دفع السلطات إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة تفشي الفيروس والسيطرة عليه.

وقد فرضت السلطات في العاصمة الروسية موسكو ومقاطعتها، التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا للموظفين في قطاع الخدمات الاجتماعية، في مسعى للحد من تفشي الفيروس.

كذلك اتخذت السلطات جملة من الإجراءات التحفيزية لمزيد من الإقبال على التطعيم.