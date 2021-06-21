طالبان تواصل تمددها وتسيطر على منطقة رئيسية شمالي افغانستان

وقال المتحدث باسم الشرطة في المنطقة أنام الدين رحماني: "اندلع القتال حول مديرية إمام صاحب مساء الأحد، وبحلول عصر الاثنين، اجتاحت طالبان مقر المديرية وسيطرت على مقر الشرطة أيضا".وأضاف "مسلحو طالبان كانوا على بعد كيلومتر من قندز، العاصمة الإدارية للولاية، لكنهم لم يدخلوا المدينة، بالرغم من انتشار أنباء عن وجود جماعات صغيرة من مسلحي طالبان قرب الضواحي".وتابع رحماني "لم يتضح بعد عدد الضحايا في صفوف قوات الأمن الوطني والدفاع الأفغانية في المعركة المطولة ولا عدد القتلى والمصابين في صفوف طالبان".من جانبه، أكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان سقوط مديرية إمام صاحب في يد الحركة، وقال: "سمعنا أن الكثير من الجنود استسلموا لطالبان".ومنذ مطلع ايار الماضي، سقطت عشرات المديريات في يد طالبان، عندما بدأت القوات الأمريكية وقوات الناتو انسحابها من أفغانستان.