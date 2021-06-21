كوريا الجنوبية تعلن أول وفاة لشخص بعد تلقيه احد لقاحات كورونا

أقرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، بأول حالة وفاة لرجل بسبب حالة نادرة لتجلط الدم بعد تلقيه لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا الأسبوع الماضي.





وظهرت على المريض أعراض صداع شديد وغثيان بعد تسعة أيام من تلقي اللقاح، وتم نقله إلى المستشفى وتم تشخيص إصابته بالمتلازمة يوم الثلاثاء 8 حزيران.



يذكر أن كوريا الجنوبية تقدم لقاح "أسترازينيكا" فقط لمن هم في سن 30 وما فوق منذ منتصف نيسان وسط مخاوف من تجلط الدم.



وتحقق السلطات الصحية في 224 حالة وفاة ذات صلة محتملة بلقاحات كوفيد-19 حتى الآن. وتم التأكد من إصابة الرجل الثلاثيني الذي توفي يوم الأربعاء الماضي، بأعراض جانبية نادرة جدا ولكنها خطيرة، تمثلت في تجلط الدم مع متلازمة نقص الصفيحات (TTS)، بعدما تلقى اللقاح في يوم 27 ايار.وظهرت على المريض أعراض صداع شديد وغثيان بعد تسعة أيام من تلقي اللقاح، وتم نقله إلى المستشفى وتم تشخيص إصابته بالمتلازمة يوم الثلاثاء 8 حزيران.يذكر أن كوريا الجنوبية تقدم لقاح "أسترازينيكا" فقط لمن هم في سن 30 وما فوق منذ منتصف نيسان وسط مخاوف من تجلط الدم.وتحقق السلطات الصحية في 224 حالة وفاة ذات صلة محتملة بلقاحات كوفيد-19 حتى الآن.

ومن بين الحالات المشتبه فيها، تبين أن 210 منها لم تكن ناجمة عن التطعيم، بينما تحتاج 13 حالة إلى مزيد من التحقيق.



وأكملت كوريا الجنوبية تلقيح نحو 7.9% من السكان البلاد بالجرعتين مع تلقي نسبة 29.2% منهم الجرعة الأولى.