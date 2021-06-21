بينها العراق.. خطة لتقديم ملايين الجرعات من لقاحات كورونا لدول عدة

وأعلنت إدارة بايدن هذا الشهر عن خطط تتعلق بتخصيص 25 مليون جرعة وقالت إنها ستخصص 55 مليون جرعة أخرى بنهاية يونيو.وكثفت الولايات المتحدة شحنات اللقاحات للخارج نظرا لتقدمها السريع في حملة تطعيم سكانها، وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أنه سيشتري 500 مليون جرعة من شركة "فايزر" للتبرع بها للدول الفقيرة في 2021 و2022.والخميس، قال مسؤول أمريكي كبير إن البيت الأبيض سيضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تخصيص 80 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 المصنوعة في الولايات المتحدة كانت واشنطن تعهدت بإرسالها للخارج في الأيام المقبلة، على أن تخرج الشحنات بمجرد استعداد الدول لاستقبالها.