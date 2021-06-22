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مصر.. مقتل امرأة بعد ضربها لإخراج "الجن" من جسدها

دوليات

2021-06-22 | 03:40
مصر.. مقتل امرأة بعد ضربها لإخراج "الجن" من جسدها
506 مشاهدة

قُتلت امرأة في محافظة مطروح (شمال غربي مصر) بعد تعرضها للضرب خلال جلسة "لطرد الجن من جسدها"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة الأهرام أن السيدة (54 عاما) كانت تعاني مرضا نفسيا لكن زوجها استعان بشخصين "لعلاجها روحانياً"، اعتقاداً منه بإصابتها بمس من الجن.

وأضافت الصحيفة أن الشخصين "قاما بتكبيلها والتعدي عليها بالضرب، مُحدثين إصابتها التي أودت بحياتها، زاعمين أن ذلك الأسلوب يؤدي إلى شفائها من المس الذي أصابها".

وبحسب "الأهرام"، فقد تمكنت الشرطة من ضبط أحدهما الذي اعترف بالاشتراك مع الثاني في ارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأدوات المستخدمة في هذه الجلسة.

فيما أفاد موقع "البوابة نيوز" بأن الشخصين استخدما حبالا وأسلاكا لضربها، زاعمين أن ذلك الأسلوب يؤدي إلى شفائها من المس الذي أصابها.

وأمام جهات التحقيق، أكد الزوج أنه "خلال جلسة العلاج، فوجئ أن الاثنين قاما بتكبيلها وانهالا عليها بالضرب المبرح لمدة ساعة من التعذيب بدعوى أن ذلك سيؤدي إلى شفائها من مس الجن الذي أصابها"، حسبما نقلت صحيفة الوطن.

وأضاف أنهما "استمرا في تعذيب زوجته حتى فقدت الوعي تماما، وبعدها خرج الاثنان تاركين زوجته، بحجة أنها نائمة".

وطلبا منه "أن يتركها حتى تستيقظ، وتتماثل للشفاء"، مشيرا إلى أنه عند دخوله الحجرة، وجدها في حالة إعياء شديدة، فاقدة الوعي، ولا تتحرك، وتنزف فاصطحبها على الفور لأقرب مستشفى بمطروح.

وبدورها أخبرت المستشفى الشرطة باستقبال الجثة.

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