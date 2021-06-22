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الاتحاد الأوروبي يطلق تحقيقاً ضد غوغل لمكافحة الاحتكار في قضية الإعلانات

دوليات

2021-06-22 | 05:59
الاتحاد الأوروبي يطلق تحقيقاً ضد غوغل لمكافحة الاحتكار في قضية الإعلانات
229 مشاهدة

تواجه شركة "غوغل" تحقيقًا من الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار في قضية الإعلانات.

وقالت المفوضية الأوروبية إن تحقيقها سيقيم ما إذا كان عملاق البحث ينتهك قواعد المنافسة من خلال تفضيل تقنيات الإعلان على الشبكة الإعلانية الخاصة به على المنافسين، وفقًا لبيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء.

 

سينظر التحقيق أيضًا فيما إذا كانت غوغل تمنع بشكل غير عادل وصول المنافسين إلى بيانات المستخدم وتدقيق تغييرات الخصوصية التي ستؤدي إلى التخلص التدريجي من بعض ملفات تعريف الارتباط والوصول إلى البيانات للمعلنين.

"تجمع Google البيانات لاستخدامها في أغراض إعلانية مستهدفة، وتبيع مساحات إعلانية وتعمل أيضًا كوسيط إعلان عبر الإنترنت. لذا فإن غوغل موجودة في جميع مستويات سلسلة التوريد تقريبًا للإعلان على الشبكة الإعلانية عبر الإنترنت"، وفقا لما قالته نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية ، مارغريت فيستاجر ، في بيان.

 

"إننا نشعر بالقلق من أن Google جعلت من الصعب على خدمات الإعلان عبر الإنترنت المنافسة في ما يسمى بتكنولوجيا الإعلانات".

 

كجزء من التحقيق الجديد، ستقوم اللجنة بتقييم القيود التي وضعتها غوغل على قدرة المعلنين والناشرين والأطراف الثالثة الأخرى على الوصول إلى البيانات المتعلقة بهوية المستخدم وسلوك المستخدم.

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