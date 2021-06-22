حوادث القطارات تتكرر في مصر.. الصحة تعلن عن ضحايا

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، في بيان صحفي نشرته الوزارة على موقع "فيسبوك " إنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ ٢٧ سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات .وأضاف أن الإصابات "تنوعت بين كدمات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد"، مؤكداً أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات لحين تماثلهم للشفاء.يأتي ذلك بعد يوم من إعلان وزارة الصحة والسكان، المصرية وفاة شخصين وإصابة ستة آخرين، في حادث تصادم قطار بضائع بأتوبيس في حي حلوان جنوبي القاهرة.