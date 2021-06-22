لبنان يعاني.. رفع سعر الخبز واشتداد أزمة المحروقات

وأفادت وزارة الاقتصاد بأن سبب هذه الزيادة هو إنهاء مصرف لبنان المركزي دعم السكر، ما يرفع تكلفة إنتاج الخبز.في سياق منفصل، حذر أمين سر نقابة موزعي المحروقات في لبنان، حسونة غصن، من "نفاد مخزون المحروقات في لبنان"، لافتا إلى أنه "اعتبارا من اليوم ستتضخم أزمة البنزين بلبنان".ولفت غصن إلى أنه كان يفترض بلبنان السير بخطة وزير الطاقة ريمون غجر برفع اعتماد شراء المحروقات من دولار 1500 إلى دولار 3900 حسب الاتفاق الذي تم مع حاكم مصرف لبنان، وإلا سنكون أمام رفع الاعتمادات ونفاذ المخزون المهدد بالنفاذ.وأشار إلى أن "الدولة تركت بعض المخزون من المحروقات للقوى الأمنية والجيش اللبناني، وهو مهدد بالنفاذ أيضا".وناشد غصن، في بيان، رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب "الطلب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حل المشكلة".وكان البنك الدولي قد أشار إلى أن الأزمة التي يعاني منها لبنان، من المرجح أن تصنف كواحدة من أسوأ الأزمات التي شهدها العالم في السنوات الـ150 الماضية، موضحا عبر تقرير صادر عنه هذا الشهر، أن الناتج المحلي الإجمالي للبنان من المتوقع أن ينكمش بنسبة 9.5% في عام 2021، وذلك بعد انكماشه بنسبة 20.3% في 2020، و6.7 بالمائة في العام السابق.وتجدر الإشارة إلى أن العملة اللبنانية فقدت 90% من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط، في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار 1507 ليرات.كما يذكر أن لبنان يشهد أزمة نقص الوقود، حيث تعاني الحكومة لتأمين الوقود ودعم الواردات التي تتضمن معظم السلع الأساسية والأدوية في البلاد.