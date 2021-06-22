تركيا تعلن اسم لقاحها المضاد لكورونا

وقال أردوغان في احتفال لإعلان بدء برنامج التجارب البشرية على اللقاح المحلي المضاد لكورونا بحضور المتطوعين في المدينة الطبية، إن اسم اللقاح المحلي المضاد لفيروس كورونا، هو "توركوفاج- TURKIVAC".وتسارعت عمليات التطعيم ضد كورونا في تركيا، منذ مطلع يونيو الحالي، حيث شهدت البلاد معدلات عالية في التطعيم خلال الأيام الأخيرة بواقع 1.5 مليون عملية تطعيم في اليوم الواحد، وسط خفض متواصل للفئات العمرية المشمولة بشرائح اللقاحات.