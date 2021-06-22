تسجيل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة أوروبية

وسجلت بريطانيا أيضا 27 وفاة بالمرض في غضون 28 يوما من تشخيص الإصابة بفيروس كورونا بالمقارنة مع خمس وفيات أمس الاثنين.ويأتي هذا الارتفاع في الإصابات وسط طمأنة وزير الصحة البريطاني مات هانكوك للمواطنين، بأن وتيرة تفشي طفرة "دلتا" الهندية من فيروس كورونا في البلاد بدأت بالتراجع.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حذر يوم أمس الاثنين من "شتاء قاس"، وسط تحذيرات علمية من أن المملكة المتحدة قد تشهد موجة جديدة من كورونا.