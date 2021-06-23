نبأ سار بشأن لقاح أسترازينيكا

وأشار في بيان لها إلى دراسة أعدتها جامعة أكسفورد ودرست قدرة الأجسام المضادة الأحادية النسيلة من أشخاص متعافين وآخرين تلقوا اللقاح على تحييد المتحورين دلتا وكابا.وأظهر تحليل أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن لقاحي فايزر وأسترازينيكا يوفران حماية فائقة بنسبة تتجاوز 90 بالمئة من دخول المستشفى بسبب المتحور دلتا.وقالت الشركة إن نتائج دراسة أكسفورد الأخيرة استندت إلى تحليل أجرته الهيئة في الآونة الأخيرة.وكان كبير العلماء في منظمة الصحة العالمية قد قال، الجمعة، إن المتحور دلتا في طريقه ليصبح نسخة كوفيد-19 السائدة عالميا.