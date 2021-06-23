بالفيديو.. فنانة تونسية تقلد سعاد حسني

وفي المقطع تقلد عائشة سعاد في أشهر أعمالها، الاستعراضية، لتحظى بإعجاب عدد كبير من متابعيها وجمهورها، بينما علق البعض الآخر أن سعاد لا يمكن تقليدها.وعائشة عطية ممثلة ومغنية تونسية ولدت عام 1991 وحققت نجاحا من خلال أعمال فنية مختلفة أبرزها مشاركتها في المسلسل التونسى "ناعورة الهواء".وبدأت عائشة المقطع المصور، بمشاهد من وصول جثمان سعاد التي توفيت في 21 يونيو/ حزيران 2001 وتعليق صوتي من المذيع والممثل المصري سمير صبري.وتضمن المقطع رقصات استعراضية قلدت فيها عائشة سعاد حسني، حيث حرصت أن تكون شبيهة لها، حتى في الملابس.واستعانت عائشة بمجموعة من أشهر أغاني سعاد مثل "بقى هي الدنيا كده"، و"يا واد يا تقيل"، و"الحياة بقى لونها بامبي".