رسميا.. الولايات المتحدة تعلن "مصادرة" مواقع إخبارية عدة

أعلنت وزارة العدل الأمريكية رسميا "مصادرة" مواقع إخبارية قالت انها إيرانية ومواقع اخرى تابعة للحوثيين بالإضافة إلى مواقع عراقية.

وقالت الوزارة في بيان أنه "بناء على أوامر المحكمة، صادرت الولايات المتحدة 33 موقعا إلكترونيا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإسلامي الإيراني (IRTVU) وثلاثة مواقع إلكترونية تديرها كتائب حزب الله (KH)، في انتهاك للعقوبات الأمريكية".

وأوضحت أنه "في 22 أكتوبر /تشرين الثاني 2020، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بتصنيف IRTVU على أنه مملوكا أو خاضعا لسيطرة فيلق القدس التابع للحرس الثوري"، مشيرة إلى أن "مكتب OFAC أعلن أن IRTVU وغيرها، متنكرين في هيئة وكالات إخبارية أو وسائل إعلامية تستهدف الولايات المتحدة بحملات تضليل".

وأضافت الوزارة: "تم أيضا مصادرة ثلاثة مواقع أخرى على شبكة الإنترنت من مشغلة من قبل كتائب حزب الله العراقية".

وأكدت أنه "تم التحقيق في عمليات مصادرة المواقع هذه من قبل مكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة الأمريكية ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي. وقام قسم مكافحة التجسس ومراقبة الصادرات التابع لشعبة الأمن القومي بتنفيذ قرار المصادرة".

وفي السياق نفسه، قال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، إن غلق عدد من المواقع الإخبارية الإيرانية، هو إجراء غير بناء في ظل مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

ودان مدير مكتب الرئيس الإيراني غلق الولايات المتحدة مواقع خبرية إيرانية، معتبرا أنه أمر يتعارض مع حرية التعبير، وأن سياسة غلق المواقع الإخبارية نهج أمريكي غير بناء وسنواجهه بأدواة دولية.