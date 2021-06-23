بسبب مصاب واحد... تفعيل قيود كورونا في عاصمة كاملة!

وتم إبلاغ مسؤولي الصحة ليل الثلاثاء - الأربعاء بأن رجلاً أسترالياً أمضى ثلاثة أيام في نيوزيلندا قبل أن تظهر نتيجة الفحص بعد عودته إلى سيدني.وأعلن وزير شؤون الاستجابة لكورونا كريس هيبكنز، اليوم الأربعاء، أن سكان ولينغتون سيواجهون الآن قيوداً بدءاً من مساء اليوم (06:00 بتوقيت غرينتش).وقال هيبكنز إن "القيود ليست إغلاقاً ولكنها تدابير احترازية لكسر السلسلة المحتملة لانتقال العدوى".وأضاف: "أولاً وقبل كل شيء نريد ضمان عدم تعرض النيوزيلنديين دون داع لكوفيد – 19".وذكرت السلطات الصحية النيوزيلندية أن الرجل الأسترالي الذي زار نيوزيلندا يعمل في منشأة للرعاية الصحية في بوندي جانكشن.وسجلت نيوزيلندا إجمالاً ألفين و367 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 26 حالة وفاة.