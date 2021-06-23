بالفيديو.. صاعقة تضرب مبنى سكنيا وتشعل النار فيه

قالت وزارة حالات الطوارئ الروسية، إن النيران اندلعت في مبنى سكني متعدد الطوابق في مدينة تشيليابينسك، بعد إصابته بضربة برق خلال عاصفة مطرية.

وذكرت الوزارة أنه تم إجلاء جميع السكان من المبنى، ولم يصب أحد بأذى واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية.

