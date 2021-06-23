روسيا تتهم مخابرات دول بدعم الجماعات الارهابية

وذكر غيراسيموف خلال مؤتمر موسكو التاسع للأمن الدولي، أنه "تم بشكل عام في الوقت الراهن، دحر وهزيمة داعش الإرهابي في سوريا والعراق، لكن يلاحظ وجود نقل وعبور للإرهابيين من الشرق الأوسط، إلى شمال إفريقيا وأفغانستان".وأضاف، "نلاحظ تورط بعض المنظمات غير الحكومية، وكذلك الهيئات الأمنية المختصة من بعض الدول، في تمويل وتسليح المنظمات الإرهابية، لتحقيق أهدافها السياسية".وتابع غيراسيموف، أن "الممارسة تدل على أن مغازلة الإرهابيين، لا تؤدي إلى خير، وعاجلا أم آجلا، تخرج الجماعات الإرهابية عن سيطرة المشرفين عليها".وشدد على أنه "يمكن صد ومكافحة الإرهابيين بشكل ناجع، فقط من خلال التعاون الدولي الوثيق".