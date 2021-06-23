حرق مركبات وسقوط قتلى.. اشتباكات عنيفة في عدن

وقالت وكالة روسيا اليوم، إن "عددا من المركبات العسكرية والمدنية احترقت وسط ورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين قوتين عسكريتين بمديرية الشيخ عثمان بعدن"، مبينة أنه لم تعرف أسباب الاشتباكات حتى اللحظة، مشيرة إلى أن القوتين تابعتين للمجلس الانتقالي الجنوبي.إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام يمنية إلى أن الطرفان استخدما مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأن دوي الاشتباكات سمع في أنحاء متفرقة من العاصمة المؤقتة.وبحسب المعلومات الأولية، فإن الاشتباكات اندلعت بين قوتين أمنيتين في محيط مقر الحزام الأمني القطاع الثامن، وتوسعت إلى جهة تقاطع الممدارة وشارع المعارض وجهة جولة عبد القوي وسوق قلت الهاشمي بمديرية الشيخ عثمان.وتسببت هذه الاشتباكات في هلع وذعر بأوساط الأهالي كون المنطقة التي اندلعت فيها الاشتباكات مزدحمة بالسكان والمارة والمحلات والأسواق التجارية.