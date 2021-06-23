سلالة خطيرة من كورونا تهدد أوروبا

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها إن متغير دلتا (بي.1.617.2) أكثر قابلية للانتقال بنسبة 40 إلى 60 % من متغير ألفا (بي.1.1.7) الذي تم رصده لأول مرة في إنجلترا.وتتوقع الوكالة التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها أن تمثل سلالة دلتا 70 % من جميع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة به مثل النرويج وأيسلندا وليختنشتاين عند مطلع شهر أغسطس.وبحلول نهاية أغسطس/اب، من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 90 %.وقالت أندريا آمون، مديرة المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، "من المحتمل للغاية أن تنتشر سلالة دلتا على نطاق واسع خلال فصل الصيف، لا سيما بين الأفراد الأصغر سنا الذين لا يشملهم التطعيم".وأضافت "قد يتسبب ذلك في خطر إصابة الأفراد الأكثر ضعفا بالعدوى والتعرض لأعراض شديدة والوفاة إذا لم يتم تطعيمهم بشكل كامل".