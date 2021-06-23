واشنطن بوست تكشف عن المرشح المحتمل لخلافة خامنئي

وأشارت الصحيفة إلى "قلق في واشنطن من عدوانية رئيسي وطموحاته النووية والإقليمية"، وفق قولها.وذكرت الصحيفة أن "الشواهد تؤكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات الإيرانية أدنى بكثير من المعلن".وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي، السبت الماضي، فوز المرشح رئيسي بالانتخابات مع 17.8 مليون صوت ما يشكل 61.95% من الناخبين.من جهتها، قالت أمانة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" إن نسبة التصويت لم تتخط الـ10%، وذلك استناداً إلى "تقارير أكثر من 1200 صحافي ومراسل لقناة سيماي آزادي من 400 مدينة في إيران، وأكثر من 3500 مقطع فيديو متوفر لتقديمه على المراجع الدولية والرأي العام".