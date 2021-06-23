إيران تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي الیوم الاربعاء، إنه "منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الاربعاء تم تسجيل 11 الفا و59 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و 128 الفا و 395 إصابة مؤكدة".واوضحت ان "من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1299 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج"، مؤكدة أن "3 آلاف و 236 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة".ولفت التقرير الى "تعافي مليونين و 784 ألفا و 14 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن"، مشيراً الى "تسجيل 112 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 83 الفا و 329 حالة وفاة".