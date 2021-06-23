بينها العراق.. المغرب تعلن تحديثاً يتعلق بالرحلات الجوية لدول عدة

ودعت الوزارة المسافرين الراغبين في دخول البلاد، والقادمين من البلدان المدرجة في القائمة "ب"، إلى تقديم اختبار "PCR" لا تقل مدته عن 48 ساعة، وتوقيع تعهد ينص على الالتزام بالحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام، إضافة إلى الإدلاء بوصل يؤكد حجز 10 أيام، فترة الحجر الصحي بأحد الفنادق المحددة من طرف السلطات المغربية.وتضم القائمة "ب"، عربيا كلا من السعودية، والجزائر، والإمارات، والعراق، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، وقطر، والصومال، والسودان، واليمن، وسوريا.