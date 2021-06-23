رصد إصابات بـ"دلتا" كورونا في دولة عربية

وأوضحت الصحة التونسية أن عمليات التتبع الجيني متواصلة لمعرفة النتائج النهائية لحالات العدوى بـ"دلتا".وينتظر أن تجتمع اللجنة العلمية التونسية الخميس، لاتخاذ إجراءات جديدة من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".وتكابد تونس في مواجهة ارتفاع جديد في الإصابات، بعد نجاحها العام الماضي في السيطرة على الموجة الأولى من الفيروس.وأعادت تونس فرض إجراءات العزل العام الأسبوع الماضي، في أربع محافظات مع تصاعد الإصابات واكتظاظ وحدات العناية المركزة بالمرضى.