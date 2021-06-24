تسجيل أول حالة وفاة بسلالة "ديلتا بلس" في الهند

وتعد سلالة "دلتا بلس" طفرة في سلالة دلتا واسعة الانتشار المعروفة علميا بـ(B.1.617.2)، فيما أفادت الأنباء في وقت سابق بأن الهند رصدت حوالي 40 حالة إصابة بسلالة "دلتا بلس".وأقر الاتحاد الهندي لعلم الجينوم "سارس -كوف – 2" بسلالة دلتا بلس (B.1.617.2.1) على أنها "متغير مثير للقلق".ووفقا للعلماء، زادت السلالة الجديدة من قدرتها على النفاذ، وهي أقوى ارتباطًا بمستقبلات خلايا الرئة، مع انخفاض محتمل في الاستجابة للأجسام المضادة وحيدة النسيلة.