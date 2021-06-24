الأعلى منذ شباط.. دولة أوروبية تسجل ارتفاعاً قياسياً بإصابات كورونا

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 16703، مقارنة مع 16135 الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4684572 إصابة.وتمثل حصيلة اليوم أكبر عدد للإصابات الجديدة بالفيروس في بريطانيا منذ يوم 6 فبراير، حينما بلغ هذا المؤشر مستوى 18153 حالة.وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 21 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 19 الأربعاء، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 128048 شخصا.كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 43.656 مليون شخص، بينهم أكثر من 31.908 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ7 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.