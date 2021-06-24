الجامعة العربية: افتتاح هندوراس سفارة في القدس ينتهك القانون الدولي

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي في تصريح صحفي، أن "هذا الموقف اعتداء سافر على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته"، محذرا من انعكاساته وانتكاساته على العلاقات العربية مع هندوراس.وكانت هندوراس قد أعلنت نقل سفارتها إلى القدس، الخميس، بعد عقود من عملها في مدينة تل أبيب، في محاولة منها لبناء علاقات أوثق مع إسرائيل، لتصبح رابع دولة تنقل سفارتها إلى المدينة بعد الولايات المتحدة وكوسوفو، وجارتها غواتيمالا.