تصريح مقلق من عالم مناعة بشأن سلالة "دلتا" من كورونا

حذر أستاذ علم المناعة بجامعة "نوتنغهام ترنت" ببريطانيا، الدكتور ياسر الشربيني، من أن فيروس كورونا سلالة "دلتا" شرس جدا، وسريع الانتشار.

وأشار الشربيني إلى أن إنجلترا أجلت الفتح الكامل لمجتمعها حتى 19 يوليو، للتأكد من تحسن الأوضاع والسيطرة على المرض، ومراقبة الأعداد في الفترة المقبلة، لاتخاذ القرار النهائي سواء برفع الإجراءات الاحترازية أو استمرارها.

وأضاف أستاذ علم المناعة في تصريحات لصحيفة "الوطن" المصرية، أن بريطانيا حققت نسبا كبيرة في إجراء التطعيمات ضد فيروس كورونا، موضحا أنه تم تطعيم 4 أفراد من بين كل خمسة على مستوى المملكة، مؤكدا أن هذا بمثابة خطوة إيجابية لمواجهة المرض ووقف انتشاره، بالإضافة إلى اتخاذ المملكة قرارا بمنع دخول الأفراد من الأماكن التي يوجد فيها انتشار للسلالات الجديدة من كورونا.

وحول توقعات الفترة المقبلة بشأن الفيروس، أوضح الشربيني، أن الدول التي نجحت، أو ستنجح في تطعيم ما يقرب من 70% من المواطنين، ستسطيع مواجهة المرض والحد

من زيادة أعداد المصابين بالفيروس، وكذلك وقف انتشارهن ومواجهة حدوث أي تحورات جديدة للفيروس، لافتا إلى أن جميع اللقاحات ضد فيروس كورونا المنتجة حتى الآن آمنة تماما.



