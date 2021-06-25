بيان جديد من السعودية بشأن موسم الحج

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية أنها ستعلن اليوم أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج هذ االعام.

وبحسب ما أكدته الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن أسماء المرشحين سيتم إعلانها اليوم، وسيبدأ الحجز وشراء الباقات في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة.

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تعلن #وزارة_الحج_والعمرة عن انتهاء فترة التسجيل عبر المسار الإلكتروني لـ #حج_1442هـ ـ، وتنوه بأن المرحلة الثانية للتسجيل النهائي واختيار الباقات، ستنطلق يوم الجمعة 15 ذو القعدة 1442هـ، الموافق 25 يونيو 2021م.#بسلام_آمنين pic.twitter.com/KTKTjOloyA — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 24, 2021

وكانت الوزارة قد أغلقت مساء الأربعاء الماضي باب التسجيل في المسار الإلكتروني الذي استقبل بحسب ما أعلنته أكثر من 540 ألف طلب من المواطنين والمقيمين.

في تفصيلات هذا العدد سجل الذكور منه نسبة 59%، أما الإناث فسجلن 41%، في حين كانت أكبر فئة عمرية هي الواقعة بين الـ31 والـ40 عاماً، حيث بلغت نسبتهم 38%، بينما كانت فئة ما فوق الـ 60 عاماً هي الأقل، حيث سجلت 2%..

يشار إلى أن السلطات السعودية كانت قد اتخذت قرارات بقصر حج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، محددة العدد بـ60 ألفا، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.