الحوثيون يعلنون شن "هجوم جوي كبير" على قاعدة سعودية

وأكد المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر"، أن الجماعة شنت ظهر اليوم "هجوما جويا كبيرا" بواسطة طائرات مسيرة من نوع "قاصف 2K" على "عدد من الاهداف الهامة والحساسة " في قاعدة الملك خالد الجوية الواقعة في خميس مشيط، مضيفا: "كانت الإصابة دقيقة".

سلاح الجو المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة قاصف 2k فجر اليوم وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله

