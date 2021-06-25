فرنسا تدعو إيران لاتخاذ "القرارات الأخيرة" لإحياء الاتفاق النووي

دعت باريس، اليوم الجمعة، طهران لاتخاذ ”القرارات الأخيرة“ للتوصل إلى تسوية تتيح إنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن: ”ننتظر من السلطات الإيرانية أن تتخذ القرارات الأخيرة، وهي على الأرجح صعبة، التي ستسمح باختتام“ المفاوضات الجارية في فيينا لإحياء الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

وعُقدت الجولة السادسة من المحادثات النووية لإحياء الاتفاق النووي في فيينا بمشاركة: إيران، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، فيما يشارك الوفد الأمريكي بشكل غير مباشر في المحادثات، بسبب عدم رغبة إيران في التفاوض بشكل مباشر.

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران العام 2018، بعد 3 سنوات من إبرامه، وقامت بتشديد العقوبات على طهران.