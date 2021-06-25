روسيا.. ارتفاع قياسي في وفيات "كورونا"

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في موسكو، بواقع 98 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، وهي أكبر حصيلة يومية في العاصمة الروسية منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.

وبحسب المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، ارتفع إجمالي عدد الوفيات في العاصمة موسكو، منذ بدء تفشي الوباء إلى 21876 حالة وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات مليونا و323757 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية في موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية، 7916 حالة إصابة، مقابل 8598 في اليوم السابق.

وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي في موسكو 4558 شخصا، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليون و135580 شخصا.