لبنان يعيش ظروفا صعبة.. رسالة من عون الى البابا فرنسيس

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية فقد استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم الجمعة في بيروت، المونسنيور جيوسيبي فرانكوني، وضمّن عون الرسالة عرضاً للواقع اللبناني الراهن ورؤيته الى دور لبنان واللبنانيين في محيطهم والعالم".وأكد عون أن " اللبنانيين ينظرون بكثير من الأمل والرجاء إلى اللقاء الذي دعا اليه البابا فرنسيس القيادات الروحية المسيحية اللبنانية في الأول من يوليو/تموز المقبل في حاضرة الفاتيكان".وأشار إلى أن " لبنان يعيش في ظروف صعبة يحتاج فيها الى دعم الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها دولة الفاتيكان، بالنظر إلى القيمة الكبيرة التي تمثلها في العالم والدور الذي يلعبه البابا فرنسيس على أكثر من صعيد".من جهته، أكد المونسنيور فرانكوني "أن البابا فرنسيس يولي اهتماما خاصا بلبنان، وان اللقاء المرتقب في الأول من يوليو المقبل سيكون فرصة للتأكيد على موقف الكرسي الرسولي حيال لبنان واللبنانيين".وكان البابا فرنسيس قد أعلن أنه ىسيلتقي في الفاتيكان مع القادة الروحيين المسيحيين اللبنانيين في الأول من يوليو/تموز المقبل، "لقضاء يوم من التأمل في وضع البلد المقلق، والصلاة معا من أجل هبة السلام والاستقرار".