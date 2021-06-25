نصر الله يكشف عن محادثات سعودية – ايرانية

وقال نصر الله، في كلمة له، تابعتها السومرية نيوز، إن "المحادثات السعودية الايرانية تطرقت الى علاقات البلدين فقط"، مضيفًا أن "ايران حاضرة لتقديم المساعدة اذا طلب صديق منها ذلك".وتابع "عندما تحاول أمريكا تبرير سبب دعمها اللوجستي للجيش اللبناني تقول إنه من أجل مواجهة حزب الله"، معتقداً أن "الهدف من الكلام الأمريكي هو تحريض جمهور المقاومة من خلال إثارة الريبة من تقوية الجيش".وأضاف "نحن نرى في مؤسسة الجيش اللبناني الضمانة الحقيقية للأمن والاستقرار ولوحدة لبنان، مبينًا أن "الإدارة الأمريكية تخشى من أن يكون الجيش اللبناني في موقع حقيقي وجاد في مواجهة إسرائيل".وأردف نصر الله "البعض في لبنان من خلال تصريحاته السياسية مازال مصرا على تحميل المسؤولية لايران وحزب الله في عدم تشكيل الحكومة، والبعض الآخر يربط عدم تشكيل الحكومة بانتهاء مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي".وأشار إلى أنه "منذ تكليف الحريري بتشكيل الحكومة نحن كنا حريصين على تشكيلها دائما"، موضحًا أنه "تم الاتفاق على حكومة من 24 وزيرا لكن الرئيس المكلف كان مصرا على 17 وزيرا"، بحسب قوله.