الكوارث تتوالى في مصر.. انهيار مبنى مأهول بالسكان

وأفادت وسائل إعلام مصرية، أن قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، نجحت في إنقاذ 4 أشخاص من تحت أنقاض العقار المنهار في العطارين، ويجري البحث عن اثنين آخرين ما زالا تحت الأنقاض، وفقا لشهود عيان وأقارب قاطني العقار المنهار المكون من 4 أدوار بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية.وخلال الفترة من 26 مارس/آذار وحتى 18 أبريل/نيسان الماضيين فقط، وقعت 6 حوادث قطارات في مصر، بدأت مع حادث قطاري سوهاج الذي أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 165، وانتهت مع حادث قطار طوخ الذي نتج عنه 97 إصابة.وتخللت الحادثين 4 حوادث أخرى، هي انفصال 6 عربات عن قطار النوم المتجه من القاهرة إلى أسوان، وانفصال عربتين عن قطار متجه من الإسكندرية إلى الأقصر، ولم ينتج عن الحادثتين أي إصابات، لكن الحادث الثالث وقع نتيجة خروج الجزء الخلفي من قطار متجه إلى المنصورة نتج عنه 15 إصابة، وفي التاسع من أبريل/نيسان تصادم قطار وعربة "كارو" في المنيا، وراح ضحية الحادث طفلة فيما وصل عدد المصابين إلى 4.