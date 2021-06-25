واشنطن تتعهد بهذا الإجراء حول سجن غوانتانامو

وفشل الرئيس الأسبق باراك أوباما، الذي عمل بلينكن مع إدارته في مناصب أصغر، في محاولته إغلاق السجن الموجود في قاعدة عسكرية أمريكية في كوبا، الذي أصبح رمزاً للتجاوزات في "الحرب على الإرهاب" التي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.وأشار بلينكن، خلال زيارته لباريس، إلى أنه لم يبق في السجن سوى 40 سجيناً، لكنه قال إن القضية ما زالت "معقدة"، لا سيما بشأن مكان إرسالهم.وقال بلينكن، رداً على سؤال عن إغلاق سجن غوانتانامو، في لقاء على شبكة "بروت" الفرنسية الموجهة للشباب: "هذا هو موقفنا تماماً، ونحن نعمل على هذا". وقال بالفرنسية: "هذا هو الهدف، لكن لا يمكنني ضمان الموعد. إنه مجرد الهدف".وأطلق البيت الأبيض، في عهد الرئيس جو بايدن، في فبراير، دراسة عن كيفية إغلاق السجن، لكنه حرص على عدم المبالغة في الوعود، بعد فشل أوباما في التخلص منه في غضون عام واحد من توليه منصبه في عام 2009، كما وعد.