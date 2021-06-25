Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
مقتل خمسة عناصر من الشرطة الاتحادية بانفجار عبوة في كركوك
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

إيران ترهن التراجع عن خطواتها النووية بشرط

دوليات

2021-06-25 | 15:10
إيران ترهن التراجع عن خطواتها النووية بشرط
1,847 مشاهدة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن طهران ستتراجع عن خطواتها النووية بعد رفع العقوبات الأمريكية وتحقق الجانب الإيراني من ذلك.

وقالت الوزارة، ردا على تصريحات وزيري الخارجية الفرنسي والأمريكي بشأن ضرورة عودتها إلى الاتفاق النووي، أن "إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي كي تعود إليه"، مضيفة أن على واشنطن العودة إلى الاتفاق عبر رفع العقوبات وتنفيذ التزاماتها "بشكل مؤثر".

وأضافت أن واشنطن هي من يتعين عليها اتخاذ قرار العودة إلى الاتفاق النووي وليس إيران، مشيرة إلى أن "الاتفاق النووي حي بفضل بقاء إيران فيه على الرغم من انسحاب واشنطن وعدم التزام الأوروبيين به".

وتابعت الخارجية الإيرانية: "أكدنا خلال مفاوضات فيينا أن واشنطن من أحدث خللا في توازن الاتفاق النووي وأعاق تنفيذه".

وأكدت أنه "يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا في حال اتخذت واشنطن قرارا بتنفيذ التزاماتها في الاتفاق النووي وتخلت عن استخدام العقوبات كأداة للضغط".

وشددت طهران على عدم تغير موقفها منذ بداية مفاوضات فيينا، مؤكدة أن إيران تطالب برفع العقوبات الأمريكية والتحقق منها قبل استئناف التزامات إيران في الاتفاق.
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:47 | 2021-06-25 17:47
17:35 | 2021-06-25 17:35
17:13 | 2021-06-25 17:13
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
اسعار الدولار في العراق تسجل انخفاضا جديدا
29.13%
02:57 | 2021-06-24
اسعار الدولار في العراق تسجل انخفاضا جديدا
02:57 | 2021-06-24
اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
15.46%
03:17 | 2021-06-25
اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
03:17 | 2021-06-25
بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن القروض والفوائد
15.03%
03:31 | 2021-06-24
بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن القروض والفوائد
03:31 | 2021-06-24
&quot;تسونامي كورونا&quot; يضرب دولة عربية.. ارتفاع &quot;كارثي&quot; في الإصابات
14.8%
13:25 | 2021-06-24
"تسونامي كورونا" يضرب دولة عربية.. ارتفاع "كارثي" في الإصابات
13:25 | 2021-06-24
توضيح هام من مستشار الكاظمي بشأن قيمة &quot;الدينار&quot;
13.28%
03:11 | 2021-06-25
توضيح هام من مستشار الكاظمي بشأن قيمة "الدينار"
03:11 | 2021-06-25
بالصور: انتشار امني في منطقة الكرادة ومصدر يكشف السبب
12.3%
07:46 | 2021-06-25
بالصور: انتشار امني في منطقة الكرادة ومصدر يكشف السبب
07:46 | 2021-06-25
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.