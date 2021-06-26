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انهيار البرج السكني في ميامي.. 159 مفقودا و 110 أشخاص "سالمين" تحت الأنقاض

دوليات

2021-06-26 | 04:05
انهيار البرج السكني في ميامي.. 159 مفقودا و 110 أشخاص "سالمين" تحت الأنقاض
3,716 مشاهدة

قالت مسؤولة في بلدية ميامي، إن عدد المفقودين جراء انهيار أبراج تشامبلين تاورز ساوث في بلدة سيرفسايد، ارتفع إلى 159، مشيرة إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 4، وأنه تم تحديد مواقع 110 أشخاص "سالمين" تحت الأنقاض.

وعكف عمال الإنقاذ على رفع أنقاض البناية السكنية المنهارة في ضواحي ميامي، وقالوا إنهم سمعوا أصواتا من تحت الأنقاض خلال الليل.

وفي الأثناء، تتشبث أسر المفقودين بأي أمل من أجل إنقاذ أحبائهم، فيما تستعين فرق الإنقاذ بالكلاب والكاميرات وأجهزة الاستشعار الحرارية بحثا عن ناجين تحت أنقاض البناية، التي انهارت أول أمس الخميس.

وقالت رئيسة بلدية ميامي-ديد، دانييلا ليفين كافا، للصحفيين إنه تم انتشال 3 جثث أخرى من تحت الأنقاض خلال الليل، بينما كان شخص قد توفي الخميس.

وأشارت رئيسة البلدية إلى أن عدد الأشخاص الذين يعتقد أنهم مفقودون ارتفع إلى 159 بعد أن كانت السلطات قد قالت أمس إنهم 99 مفقودا.

وقامت فرق الإنقاذ بالتنقيب بين أطنان الأنقاض الخميس أملا في العثور على أي ناجين، بحسب ما ذكرت رويترز.

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ رصدت بعض الأصوات، لكنها لم ترصد أصواتا بشرية قادمة من تحت الأنقاض بعد ساعات من انهيار جزء كبير من مبنى أبراج تشامبلين تاورز ساوث في بلدة سيرفسايد.

وقالت كافا، إن فرق الإنقاذ لديها "دوافع بالغة القوة" للعثور على ناجين وأضافت "لا يزال لدينا أمل في العثور على ناجين".

وأضافت أنه تم تحديد مكان 110 آخرين و"إعلان أنهم سالمون".

ووافق الرئيس جو بايدن على إعلان حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا وأمر بإرسال مساعدة اتحادية لدعم جهود الولاية في التعامل مع الحادث.

وقال البيت الأبيض، الجمعة، "يخول قرار الرئيس لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تنسيق كافة جهود الإغاثة من الكارثة".

ولم يتضح بعد سبب انهيار البناية المؤلفة من 12 طابقا والتي شُيدت قبل 40 عاما، لكن مسؤولين محليين قالوا إن المبنى كان يخضع لأعمال بناء على السطح وإصلاحات أخرى.

وتضم أبراج تشامبلين تاورز ساوث أكثر من 130 وحدة سكنية منها نحو 80 وحدة مأهولة.

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