بسبب متحور "دلتا".. المانيا تمنع دخول المسافرين من دولتين اوروبيتين

وقالت الحكومة الألمانية، أنه "اعتبارا من الثلاثاء المقبل سيسمح فقط للمواطنين الألمان أو المقيمين الدائمين في ألمانيا بدخول الأراضي الألمانية من هذين البلدين، فيما يحظر على شركات النقل الجوية والبرية والبحرية إدخال فئات أخرى من الركاب".وسيتوجب على من يستطيعون دخول ألمانيا التزام حجر صحي لمدة أسبوعين حتى لو كانوا يحملون اختبارات تظهر عدم إصابتهم بالفيروس.يذكر أن البرتغال وروسيا تسجلان زيادة حادة في حالات الإصابة بمتحورة دلتا شديدة العدوى والتي ظهرت بادئ الأمر في الهند.