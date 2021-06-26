نقل "جيهان السادات" إلى العناية المركزة إثر تدهور حالتها الصحية

أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن سيدة مصر الأولى السابقة جيهان السادات، زوجة الرئيس الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قد تعرضت لأزمة صحية شديدة، أودعت على أثرها بغرفة الرعاية المركزة في أحد مستشفيات القاهرة.

وحسب موقع "اليوم السابع"، وصف محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات حالتها الصحية بالحرجة.

وأضاف أن "الزيارة ممنوعة تماما عن جيهان السادات حتي لأقرب الأقربين لها".

وأوضح أن "أبناءها يطمئنون عليها بالنظر إليها من خلف الزجاج ولا أحد يدخل غرفتها إلا الأطباء المعالجين".

وكانت حالة من القلق قد سادت في الأيام الأخيرة حول صحة سيدة مصر الأولى السابقة.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية، فإن "السيدة جيهان السادات تعرضت لوعكة صحية شديدة بعض الشيء، ما استدعى نقلها إلى المستشفى حيث تتلقى الرعاية الصحية اللازمة".

وكشفت أن عقيلة الرئيس المصري الراحل أنور السادات، كانت في رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادت إلى مصر مؤخراً، وكانت حالتها الصحية مستقرة، لكنها تعرضت لوعكة صحية مجدداً، نقلت على إثرها لتلقي العلاج في أحد مستشفيات القاهرة.

وأشارت إلى أن القيادة السياسية وجهت بتوفير كافة الإمكانيات؛ لعلاج السادات بقيادة فريق طبي مصري، وأجنبي على أعلى مستوى.