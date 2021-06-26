دولة مجاورة تنتج دفعة اختبارية للقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

وقال المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف: "يتعاون الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وشركة "Actoverco" بنشاط في إطار عملية نقل التكنولوجيا.وسيسمح الإنتاج المحلي للقاح "سبوتنيك V" في إيران بتسريع وتائر تطعيم السكان الإيرانيين، دون وجود أي تكاليف لوجيستية. ويلعب "سبوتنيك V" دورا هاما في حماية سكان هذا البلد ضد فيروس كورونا، وسيدعم إنتاجه داخل البلد جهود السلطات الإيرانية في مكافحة الجائحة".وأصبحت إيران أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تم فيها إنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي.ومن المتوقع أن يستخدم هذا اللقاح المنتج في إيران لتنفيذ البرنامج الوطني لتطعيم السكان في الأراضي الإيرانية.وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي في 67 دولة يقطنها أكثر من 3,5 مليار شخص. وتدل معلومات بعض هذه الدول، وبينها الأرجنتين وصربيا والبحرين وهنغاريا والمكسيك، والتي تم الحصول عليها أثناء حملات التطعيم الجارية فيها، على أن لقاح "سبوتنيك V" يعد واحدا من أكثر لقاحات كورونا أمنا وفعالية.