الأمم المتحدة: أكثر من نصف سكان اليمن يواجهون خطر المجاعة بسبب الحرب

وقال دوجاريك خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن "الصراع مستمر بلا هوادة في اليمن بما في ذلك مدينة مأرب التي أدى العنف فيها إلى نزوح أكثر من 22 ألف شخص منذ أوائل فبراير/شباط الماضي".كما أشار إلى أن "اقتصاد اليمن انهار، حيث انخفضت قيمة عملته إلى مستويات قياسية في وقت سابق من هذا الشهر، ما يعني أن المزيد من الناس لن يكون بمقدورهم تحمل تكاليف الطعام والسلع الأساسية".وتابع انه "من دون تمويل إضافي ومرن لخطة استجابتنا الإنسانية في اليمن فإننا سنواجه منحدرا تمويليا، وسيشهد ملايين الأشخاص انخفاضا في المساعدة المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها بشدة".يذكر أن مأرب تشهد منذ فبراير/شباط الماضي معارك محتدمة بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده السعودية.ومنذ أسابيع، انطلقت وساطة عمانية برعاية الأمم المتحدة للدفع نحو وقف اطلاق النار في اليمن.